Бывший СССР
03:43, 2 июня 2026

В Запорожье после прилетов появилось странное зеленое зарево

Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Соцсети

В подконтрольном Киеву Запорожье после ракетной атаки появилось зеленое зарево неизвестного происхождения. Кадры опубликовал украинский блогер Анатолий Шарий.

«В Запорожье после прилетов появилось странное зеленое зарево», — рассказал он.

Кадры также распространились по соцсетям. Официальных комментариев о происхождении зарева не поступало.

По информации УНИАН, Запорожье оказалось под массированным ударом баллистических ракет.

В ночь на 2 июня российские войска начали массированную атаку по Украине. По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российский флот уже выпустил крылатые ракеты большой дальности «Калибр».

