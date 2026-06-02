В Запорожье после прилетов появилось странное зеленое зарево

В Запорожье после ракетной атаки появилось зеленое зарево

В подконтрольном Киеву Запорожье после ракетной атаки появилось зеленое зарево неизвестного происхождения. Кадры опубликовал украинский блогер Анатолий Шарий.

«В Запорожье после прилетов появилось странное зеленое зарево», — рассказал он.

Кадры также распространились по соцсетям. Официальных комментариев о происхождении зарева не поступало.

По информации УНИАН, Запорожье оказалось под массированным ударом баллистических ракет.

В ночь на 2 июня российские войска начали массированную атаку по Украине. По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российский флот уже выпустил крылатые ракеты большой дальности «Калибр».

