Появилось фото вблизи рухнувшей на Киев ракеты ЗРК Patriot

Появилось фото вблизи рухнувшей на Киев ракеты-перехватчика ЗРК Patriot

Появилась фотография вблизи фрагмента рухнувшей на Киев американской ракеты-перехватчика ЗРК Patriot, которая находилась на вооружении у Украины. Ее опубликовал Telegram-канал «Реальний Київ».

Позже пост был удален, однако фото снова выложил в Telegram военный эксперт Борис Рожин. «Фрагмент упавшей в Киеве ракеты ЗРК Patriot», — гласит подпись под кадром.

На фотографии виден обломок ракеты. До этого появилось видео, как ракета-перехватчик от ЗРК отказала во время полета после запуска над Киевом и рухнула на украинскую столицу. Снаряд взмыл в небо, но затем поменял траекторию и упал.

В ночь на 2 июня российские войска начали массированную атаку по Украине. По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российский флот уже выпустил крылатые ракеты большой дальности «Калибр». В нескольких районах Киева пропало электричество после взрывов.