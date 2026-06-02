Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:10, 2 июня 2026Россия

Отец 15 детей рассказал о пути на встречу с Путиным

Отец 15 детей Каркусов: Поездку на встречу с Путиным оплатили власти Северной Осетии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Отец 15 детей Борис Каркусов поделился с РИА Новости подробностями поездки своей семьи из Северной Осетии в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, где ему предстояло получить государственную награду из рук главы государства.

В понедельник, 1 июня, российский лидер вручил государственные награды многодетным родителям в Кремле. Сима Каркусова, воспитавшая 15 детей, была удостоена ордена «Мать-героиня». На церемонию вручения награды в полном составе приехала семья из 17 человек.

«Очень было сложно, пока подготовка, потом перелет, это все», — поделился многодетный отец. По его словам, перелет семьи был организован и оплачен правительством Северной Осетии. Каркусовы прилетели в столицу по приглашению Путина.

Ранее французская семья Сорлин, воспитывающая 10 детей, получила в Кремле госнаграду из рук президента России Владимира Путина. Изабэлль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин наградили орденом «Мать-героиня». В 2015 году она вместе с мужем Фабрисом и детьми переехала из Европы в Россию. В 2024 году все члены семьи получили российское гражданство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о «новом качестве» конфликта с Украиной. Россия начинает новую массированную атаку — в небе Ту-160 и Ту-95

    Риски передачи Украине ИИ-технологий для дронов оценили

    Владелец квартиры нашел в постели незнакомца с женщиной и попал под суд

    Мужчинам подсказали три движения руками для гарантированного доведения женщины до оргазма

    Киев окутало дымом после массированной ракетной атаки

    В нервном срыве Зеленского из-за систем Patriot заподозрили подвох

    Украинский пленный рассказал о бегстве с позиций на такси

    Порошенко захотел заключить очередные Минские соглашения

    53-летняя Хайди Клум в прозрачном наряде прогулялась по улице ради съемки в журнале

    Россия потребовала от Парижа предоставить данные о задержании Tagor

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok