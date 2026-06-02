Отец 15 детей рассказал о пути на встречу с Путиным

Отец 15 детей Каркусов: Поездку на встречу с Путиным оплатили власти Северной Осетии

Отец 15 детей Борис Каркусов поделился с РИА Новости подробностями поездки своей семьи из Северной Осетии в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, где ему предстояло получить государственную награду из рук главы государства.

В понедельник, 1 июня, российский лидер вручил государственные награды многодетным родителям в Кремле. Сима Каркусова, воспитавшая 15 детей, была удостоена ордена «Мать-героиня». На церемонию вручения награды в полном составе приехала семья из 17 человек.

«Очень было сложно, пока подготовка, потом перелет, это все», — поделился многодетный отец. По его словам, перелет семьи был организован и оплачен правительством Северной Осетии. Каркусовы прилетели в столицу по приглашению Путина.

Ранее французская семья Сорлин, воспитывающая 10 детей, получила в Кремле госнаграду из рук президента России Владимира Путина. Изабэлль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин наградили орденом «Мать-героиня». В 2015 году она вместе с мужем Фабрисом и детьми переехала из Европы в Россию. В 2024 году все члены семьи получили российское гражданство.