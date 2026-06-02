Риски передачи Украине ИИ-технологий для дронов оценили

Полковник Кошкин: Россия не отстает от Запада в разработке ИИ для дронов

Если западные страны передадут Украине технологии, позволяющие осуществлять групповое управление беспилотниками при помощи искусственного интеллекта — это усилит эскалацию конфликта, отметил заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. Однако в беседе с «Лентой.ру» он уточнил, что Россия обладает собственными разработками в данной сфере и готова к такому развитию событий.

«Технологии, особенно с использованием искусственного интеллекта, в значительной степени эскалируют ситуацию в конфликте на Украине. Но это не значит, что мы отстаем в этом направлении. Мы также разрабатываем и также готовы», — заявил специалист.

По его словам, передовые экономически развитые страны стремятся использовать Украину как военную лабораторию для отработки новаторских идей, чтобы затем внедрить их у себя. Беспилотные системы, отметил Кошкин, меняют конфигурацию боевых действий, размывают линию соприкосновения и заставляют пересматривать штатную структуру войск — так же, как в XVII веке появление огнестрельного оружия изменило тактику общевойскового боя, привел пример полковник. Однако называть дроны оружием массового поражения преждевременно, заявил он.

Кошкин напомнил, что первый FPV-дрон «Джокер» был создан именно в России — центром комплексных беспилотных решений совместно с Министерством обороны. Сейчас на вооружении стоит уже десятая версия аппарата.

«У нас есть чем ответить. И у нас такие же системы есть. Сейчас мы их тоже запустим. Руку держать надо на пульсе, следить за динамикой и поставками. Но сказать, что все пропало, было бы слишком поспешно и опрометчиво», — заключил военный эксперт.

Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции (СВО) тестируют дроны «Свод» с машинным зрением и искусственным интеллектом (ИИ). На дистанции два километра в ясную погоду они позволяют «увидеть, захватить, подсказать пилоту и после подтверждения человеком поразить цель».

