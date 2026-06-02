Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:58, 2 июня 2026Россия

На Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки беспилотника

В Краснодарском крае сообщили о возгорании на Ильском НПЗ из-за атаки БПЛА

Фото: Globallookpress.com

На Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки беспилотника. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

По предварительной информации, пострадавгших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.

Кроме того, в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории многоквартирного дома. Никто не пострадал.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ выпустили больше трех десятков беспилотников на регионы России. Под ударами оказались Крым, а также три приграничных региона страны: Белгородская, Курская и Брянская области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о «новом качестве» конфликта с Украиной. Россия начинает новую массированную атаку — в небе Ту-160 и Ту-95

    В США назвали невозможной победу Украины в конфликте с Россией

    Назван способ отличить лень от выгорания

    В России начались продажи нового кроссовера GAC до объявления цен

    Туристы перечислили самые отвратительные города мира

    На Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки беспилотника

    В Киеве заявили о погружении украинцев в состояние острого психоза

    До России доберутся две экономичные модели Xpeng

    Россиянин пожаловался на шумоизоляцию и мультмедиа Jetour

    Россиянам дали совет по реагированию на манипуляции начальства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok