В Краснодарском крае сообщили о возгорании на Ильском НПЗ из-за атаки БПЛА

На Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки беспилотника. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

По предварительной информации, пострадавгших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.

Кроме того, в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории многоквартирного дома. Никто не пострадал.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ выпустили больше трех десятков беспилотников на регионы России. Под ударами оказались Крым, а также три приграничных региона страны: Белгородская, Курская и Брянская области.

