07:00, 2 июня 2026

Пользующиеся услугами эскортниц мужчины объяснили свой выбор

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Мужчины, пользующиеся услугами эскортниц, объяснили, почему сделали такой выбор. Размышлениями они поделились на Reddit.

Так, один мужчина рассказал, что решил обращаться к эскортницам, потому что у него очень мало свободного времени, из-за чего он не может построить отношения. Мужчина объяснил, что работает кардиоторакальным хирургом по 70 часов в неделю.

Я плачу по самой высокой цене, будь то пять минут или час. Встречаюсь с несколькими девушками. Не хочу разочаровывать свою вторую половинку тем, что меня никогда не будет рядом

giantpandabearпользователь Reddit

Другой мужчина признался, что после развода ему нравится быть одному и не хочется отношений.

Я не собираюсь ничего менять, но это не значит, что мне не нужен секс. Секс по дружбе и эскорт-услуги — это выход

sailaway4269nowпользователь Reddit
В то же время многие мужчины, наоборот, написали, что страдают от одиночества, пытаются найти девушку, но не могут этого сделать, поэтому и обращаются к эскортницам.

В ближайшее время у меня точно ни с кем не будет эмоциональной близости, потому что я даже не могу устроить свидание. Но я могу заплатить за физическую близость, ведь за последние девять месяцев меня почти никто не обнимал. Жены не стало три года назад, и она была единственным человеком, который по-настоящему понимал меня

whole_chocolate_milkпользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины, которые однажды моментально разочаровались в партнере, рассказали о своем опыте. Один из пользователей признался, что его отношение к жене изменилось после того, как она отказалась оплачивать врача для 18-летней дочери.

