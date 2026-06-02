08:04, 2 июня 2026

На Украине подвели итоги массированной атаки фразой «Отбились плохо, как и в прошлый раз»

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Минувшей ночью на Украине атакованы те же объекты, что и во время прошлой массированной атаки ВС России 24 мая. Итоги подвел украинский военный Telegram-канал «Никоолаевский Ванек».

«Что можно сказать? Отбились плохо, как и в прошлый раз. Атакованы практически одни и те же объекты, только большим количеством ракет, которые пока у нас нечем сбивать», — признали аналитики.

В посте отмечается, что Россия, вероятно, воспользовалась окном возможностей, которое образовалось в том числе из-за западных партнеров Киева. «Теперь сидим и ждем, пока эти самые партнёры придут в себя», — говорится в сообщении.

27 мая президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо американскому коллеге Дональду Трампу и Конгрессу США, в котором попросил нарастить поставки комплексов и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Его обращение осталось без ответа.

В ночь на 2 июня российские войска провели массированную атаку по Украине.

