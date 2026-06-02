В России предрекли закрытие нескольких банков

Гендиректор «Эксперт РА» Чекурова: Банков в России может стать меньше 300 уже к концу года

В России может закрыться несколько банков, их возможно станет меньше 300 уже к концу этого года. Об этом рассказала в интервью ТАСС гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.

«С начала 2026 года рынок покинули пять кредитных организаций, три из которых были присоединены к материнским структурам. Мы считаем адекватным последствием всех этих процессов сокращение числа банков на 5-10 в год», — отметила эксперт.

По словам Чекуровой, масштабная чистка банковского сектора уже завершилась, сейчас у финансовых организаций отзывают лицензии точечно. Кроме того, она подчеркнула значимость небольших периферийных банков для экономики, которая стала очевидна в последние годы.

«Практика показала, что тысяча банков российской экономике просто не нужна. В ближайшие годы мы наверняка увидим дальнейшее снижение числа банковских лицензий к отметке в 270-280», — резюмировала представитель «Эксперт РА».

Ранее ЦБ обратился в суд с иском о принудительной ликвидации московского Банка РМП. Причиной назван ряд нарушений нормативных актов и федеральных законов, в том числе на сделки, имевшие признаки вывода активов.