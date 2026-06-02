Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:37, 2 июня 2026Экономика

В России предрекли закрытие нескольких банков

Гендиректор «Эксперт РА» Чекурова: Банков в России может стать меньше 300 уже к концу года
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В России может закрыться несколько банков, их возможно станет меньше 300 уже к концу этого года. Об этом рассказала в интервью ТАСС гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.

«С начала 2026 года рынок покинули пять кредитных организаций, три из которых были присоединены к материнским структурам. Мы считаем адекватным последствием всех этих процессов сокращение числа банков на 5-10 в год», — отметила эксперт.

По словам Чекуровой, масштабная чистка банковского сектора уже завершилась, сейчас у финансовых организаций отзывают лицензии точечно. Кроме того, она подчеркнула значимость небольших периферийных банков для экономики, которая стала очевидна в последние годы.

«Практика показала, что тысяча банков российской экономике просто не нужна. В ближайшие годы мы наверняка увидим дальнейшее снижение числа банковских лицензий к отметке в 270-280», — резюмировала представитель «Эксперт РА».

Ранее ЦБ обратился в суд с иском о принудительной ликвидации московского Банка РМП. Причиной назван ряд нарушений нормативных актов и федеральных законов, в том числе на сделки, имевшие признаки вывода активов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о массированном ударе возмездия по Украине

    Полиция нагрянула в российский аграрный университет

    В России запустят обязательную маркировку ватных дисков и зубных щеток

    Названа одна из главных причин затяжного укрепления рубля

    Детская болезнь оставила мужчину без сперматозоидов

    В Турции объяснили участившиеся ДТП с российскими туристами

    Союзник России обсудил с ЕС предотвращение обхода санкций

    Россиянам назвали сроки прекращения дождей

    Водителей захотели принудительно лечить за опасное нарушение правил

    Российский «Терминатор» стал «Спиридоном»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok