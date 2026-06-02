Названы использовавшиеся для шпионажа в России международные IТ-корпорации

ФСБ показала видео с международными IТ-корпорациями, использовавшимися для шпионажа в РФ

ФСБ России показала видео с офисами международных IТ-корпораций, чьи технические возможности были применены для шпионской деятельности в России. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны здания компаний Cloudflare, Fastly в Сан-Франциско, Лондоне и Нью-Йорке.

Cloudflare предоставляет услуги CDN (сетевая инфраструктура для увеличения скорости передачи контента), по защите от DDoS-атак и безопасному доступу к ресурсам и серверам DNS. Fastly поставляет услуги облачных сервисов.

Внедрение шпионского программного обеспечения для прослушивания телефонов носителей государственной тайны оказалось одной из крупнейших операций иностранных спецслужб в России, заявили в ФСБ России.

Разведывательно-подрывная деятельность западных спецслужб в России была выявлена и сорвана. Это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями и серьезными рисками, которая предполагает координацию нескольких государств, отметили в ФСБ.

Там указали, что с использованием вредоносного программного обеспечения на мобильных устройствах российских высокопоставленных чиновников осуществлялся сбор данных через скрытый доступ к содержимому и переписке, прослушивание телефонных разговоров, акустический и видеоконтроль. Полученная информация позволяла иностранным спецслужбам узнавать о планах и настроениях в обществе.

В ФСБ отметили, что западные спецслужбы решили, что им проще и дешевле взламывать телефоны российских чиновников, чем вербовать информаторов.