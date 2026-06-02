Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:49, 2 июня 2026Силовые структуры

Названы использовавшиеся для шпионажа в России международные IТ-корпорации

ФСБ показала видео с международными IТ-корпорациями, использовавшимися для шпионажа в РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «ТАСС»

ФСБ России показала видео с офисами международных IТ-корпораций, чьи технические возможности были применены для шпионской деятельности в России. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны здания компаний Cloudflare, Fastly в Сан-Франциско, Лондоне и Нью-Йорке.

Cloudflare предоставляет услуги CDN (сетевая инфраструктура для увеличения скорости передачи контента), по защите от DDoS-атак и безопасному доступу к ресурсам и серверам DNS. Fastly поставляет услуги облачных сервисов.

Внедрение шпионского программного обеспечения для прослушивания телефонов носителей государственной тайны оказалось одной из крупнейших операций иностранных спецслужб в России, заявили в ФСБ России.

Разведывательно-подрывная деятельность западных спецслужб в России была выявлена и сорвана. Это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями и серьезными рисками, которая предполагает координацию нескольких государств, отметили в ФСБ.

Там указали, что с использованием вредоносного программного обеспечения на мобильных устройствах российских высокопоставленных чиновников осуществлялся сбор данных через скрытый доступ к содержимому и переписке, прослушивание телефонных разговоров, акустический и видеоконтроль. Полученная информация позволяла иностранным спецслужбам узнавать о планах и настроениях в обществе.

В ФСБ отметили, что западные спецслужбы решили, что им проще и дешевле взламывать телефоны российских чиновников, чем вербовать информаторов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о массированном ударе возмездия по Украине

    В России усилят борьбу с фейковыми водительскими документами

    В США обвинили Зеленского и Запад в обречении украинцев на страдания

    На Украине после массированного удара предрекли бегство киевлян из города

    Россиянин разгромил десятки BMW и Range Rover

    Кандидат на пост генсека ООН посетит Россию

    Мужчина принял укус ядовитой змеи за царапину и чудом выжил

    Сроки запуска российской «Луна-31» запланировали

    Стилистка призвала проверять одну деталь на джинсах перед покупкой

    Названы использовавшиеся для шпионажа в России международные IТ-корпорации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok