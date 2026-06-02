11:07, 2 июня 2026

Европейским странам разрешат увеличить расходы на энергоносители

Дмитрий Воронин

Фото: Amit Dave / Reuters

Брюссельские чиновники собираются разрешить входящим в Евросоюз (ЕС) странам увеличить примерно на 0,3 процента ВВП расходы на энергоносители за счет «дополнительной фискальной гибкости». Об этом со ссылкой на знакомые с ходом обсуждения источники пишет Bloomberg.

В Еврокомиссии (ЕК) соответствующие планы не комментируют. Связанная с последствиями иранского конфликта мера «будет функционировать как так называемая "оговорка об исключении", аналогичная ранее предоставленной государствам-членам льготе в оборонном секторе», говорится в публикации.

Отмечается, что в таких шагах больше всего нуждаются в Италии, где «ситуация особенно остра» — дефицит бюджета превышает лимит ЕС, а экономика выросла в прошлом году всего на 0,5 процента.

Страна сильно зависит от импорта топлива и газа из-за рубежа, и ее финансы подвержены более значительным скачкам цен на энергоносители. На фоне этого премьер-министр Джорджия Мелони обратилась к ЕК с просьбой предоставить Риму больше свободы действий в рамках бюджетных правил для компенсации растущих издержек.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен, являющийся одним из основных брюссельских пропагандистов отказа от российских газа и нефти, призвал европейцев меньше ездить и летать на фоне энергетического кризиса.

