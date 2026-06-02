МО: ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ОПК Украины

ВС России в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар по Украине ночью во вторник, 2 июня. Об этом доложило Минобороны РФ.

Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Кроме того, ударам подверглись военные аэродромы, а также объекты топливной и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ведомстве пояснили, что для атаки было применено высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, ударные беспилотные летательные аппараты. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, заключили в Минобороны.

Зеленский заявил о выпуске Россией 656 дронов

Как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, основной удар пришелся на Киев, атакованы также были Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области.

Всего за ночь, по его данным, Россия выпустила 656 дронов и 73 ракеты разных типов: баллистические, крылатые, противокорабельные.

«Европе нужно собственное противовоздушное оружие, чтобы эта война наконец могла закончиться. И обязательно нужна помощь Соединенных Штатов в поставке ракет для Patriot. Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров», — написал Зеленский.

На Украине прокомментировали атаку фразой «Отбились плохо, как и в прошлый раз»

На Украине критически оценили произошедшее ночью. «Что можно сказать? Отбились плохо, как и в прошлый раз. Атакованы практически одни и те же объекты, только большим количеством ракет, которые пока у нас нечем сбивать», — написали авторы украинского военного Telegram-канала «Николаевский Ванек».

В публикации также сказано, что Россия, вероятно, воспользовалась окном возможностей, которое образовалось в том числе из-за западных партнеров Киева. «Теперь сидим и ждем, пока эти самые партнеры придут в себя», — сказано в посте.

Зеленский предупреждал украинцев о массированной атаке 2 июня

В полночь Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) со ссылкой на мониторинговые ресурсы противника объявил о начале массированной атаки на Украину. Тогда сообщалось о выпуске российским флотом крылатых ракет большой дальности «Калибр» и о якобы взлете одного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с авиабазы в Амурской области. «Враг ожидает ракеты в воздушном пространстве Украины ближе к 01:45 — 02:00», — говорилось в сообщении.

RusVesna уточнял, что на Украине была объявлена повышенная угроза применения гиперзвуковых ракет «Кинжал».

При этом накануне Зеленский предупреждал граждан о возможности массированной атаки ночью 2 июня. Он призывал население реагировать на воздушные тревоги и обязательно спускаться в укрытия.

На Украине предрекли бегство киевлян из города

Зеленский не сможет остановить массированные атаки России, считает его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. «Отчаянные голоса умоляют положить конец этому кошмару. Но любой призыв остановить эту бойню клеймят как непатриотичный, опасный и даже "пророссийский"», — заявила она.

По мнению Мендель, этот ужас будет повторяться до тех пор, пока не произойдет что-то действительно невообразимое, а между тем все больше семей будут тихо собирать вещи и планировать бегство.

Ночью сообщалось об отключении электричества в части правого берега Киева и пригороде. Кроме того, жителей призывали закрывать окна из-за возникших после атаки пожаров, из-за которых город оказался окутан дымом.

Утром стало известно о новых взрывах. Они произошли, предположительно, в центре Киева в 7:20 по московскому времени. По данным украинских мониторинговых Telegram-каналов, перед этим было зафиксировано приближение к городу гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» ВС России.