На Украине предупредили о возможности массированной атаки ближайшей ночью

Зеленский: Возможен массированный удар по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном массированном ударе по территории страны ближайшей ночью.

«Предупреждения разведок о российских ударах остаются в силе. Возможен массированный удар», — сообщил глава государства. Он призвал население реагировать на воздушные тревоги и обязательно спускаться в укрытия.

По информации мониторинговых пабликов, в ночь на 2 июня возможен массированный запуск дронов по территории Украины, пишет Insider UA.

Уже фиксируются массовые пуски беспилотников как минимум с шести направлений, возможно появление до 700-800 аппаратов в воздушном пространстве.

Двумя днями ранее Зеленский уже заявлял, что Россия готовит скорый массированный удар по Украине. Он сообщил, что противовоздушная оборона (ПВО) находится в полной боевой готовности, «насколько возможно, учитывая поставки».

