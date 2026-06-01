Актриса Кошкина рассказала о «шокирующих историях» о гимнастках Авериных

Актриса Яна Кошкина рассказала о «шокирующих историях» о гимнастках Дине и Арине Авериных

Артистка вместе со своей матерью Маргаритой участвовала в шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ, где у них случился конфликт со спортсменками. Мать Кошкиной обратила внимание на то, что Авериных представляют как олимпийских чемпионок, хотя у них нет такого титула.

Позже Кошкина выложила видео с объяснением своей позиции, но затем удалила ролик. Актриса заявила, что узнала «шокирующие истории» о гимнастках от их коллег и тренеров. «Знала бы раньше, не испытала бы удивление на шоу. Буллить девочек-соперниц, которые младше, но явные конкурентки, травить своего тренера, который дал путь им к Олимпиаде. Я не хочу больше упоминать этих людей в своем канале», — заявила Кошкина.

Дина Аверина — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. Кроме того, она 18 раз побеждала на чемпионатах мира и 10 — на чемпионатах Европы. Арина Аверина пять раз побеждала на чемпионатах мира и девять раз становилась чемпионкой Европы. На Играх-2020 она заняла четвертое место.