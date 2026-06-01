22:51, 1 июня 2026

На Украине пересмотрят позволявшие предприятиям давать бронь решения

Марина Совина
Правительство Украины обязало государственные органы до 1 сентября провести проверку и пересмотреть ранее выданные предприятиям статусы критически важных, которые дают право на отсрочку от мобилизации для их сотрудников. Об этом пишет «Политика Страны» со ссылкой на документ ведомства.

«Пересмотр принятых решений об определении предприятия, учреждения, организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Украине может начаться гражданская война из-за насильственной мобилизации. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал происходящее в стране «бандитским беспределом», возложив ответственность на украинского президента Владимира Зеленского.

