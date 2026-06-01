Правительство Украины пересмотрит позволявшие предприятиям давать бронь решения

Правительство Украины обязало государственные органы до 1 сентября провести проверку и пересмотреть ранее выданные предприятиям статусы критически важных, которые дают право на отсрочку от мобилизации для их сотрудников. Об этом пишет «Политика Страны» со ссылкой на документ ведомства.

«Пересмотр принятых решений об определении предприятия, учреждения, организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Украине может начаться гражданская война из-за насильственной мобилизации. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал происходящее в стране «бандитским беспределом», возложив ответственность на украинского президента Владимира Зеленского.