Небензя в СБ ООН показал фото убитых при теракте ВСУ в Старобельске

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза организации показал фотографии нескольких убитых при теракте Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске девушек. Об этом сообщает РИА Новости.

«Какие взрослые люди погибли в Старобельске и что это за фейк? Вот фотографии. Взрослых людей. Елена Мартемьянова, 20 лет. Совершеннолетняя, да. Анна Погребниченко, 19 лет. Список продолжается», — сказал дипломат, напомнив, что всего в списке погибших 21 человек.

Небензя также осудил постпреда Украины при ООН Андрея Мельника, заявив, что он переходит все границы, позволяя себе смеяться над человеческими жизнями.

Ранее дипломат осудил реакцию Запада на теракт в Старобельске.