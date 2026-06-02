Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:30, 1 июня 2026Мир

Небензя осудил реакцию Запада на теракт в Старобельске

Небензя: Запад предпочел проигнорировать теракт в Старобельске
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

Политический истеблишмент Запада намеренно проигнорировал теракт, который Вооруженные силы Украины совершили в Старобельске. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя, его слова приводят «Известия».

«Весь мир узнал об очередном зверстве киевского режима, но только политический истеблишмент Запада, включая наших западных коллег по Совету Безопасности, предпочел не заметить этот теракт», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что никто из представителей Запада не выразил соболезнования, Москва столкнулась только с обвинениями в фейках.

В связи с этим постпред России сделал вывод, что Евросоюз сознательно смотрит «сквозь пальцы» на преступления, совершаемые Украиной.

ВСУ нанесли удар по колледжу в ЛНР в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки людей. Спасти не удалось 21 студента в возрасте от 18 до 22 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Крымом сработали системы ПВО

    Мошенники начали обманывать россиян с помощью плановых отключений горячей воды

    Стало известно о начале массированной атаки на Украину

    Раскрыты сроки наступления 30-градусной жары в Москве

    В российском регионе мужчина погиб из-за атаки ВСУ

    Падение дрона в Румынии связали с обращением Зеленского

    Начальника продовольственного управления Минобороны РФ отправили в СИЗО

    Метеоролог оценил московскую погоду в мае

    Небензя осудил реакцию Запада на теракт в Старобельске

    Желающих выступить в трейловом забеге в Литве россиян обяжут бежать под флагом Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok