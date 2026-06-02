23:54, 1 июня 2026Россия

В российском регионе мужчина погиб из-за атаки ВСУ

ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Курской области, погиб человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Фото: Global Look Press

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по гражданскому автомобилю в Курской области. В результате погиб один человек, сообщил в Telegram глава региона Александр Хинштейн.

По словам чиновника, трагедия произошла в селе Щекино Рыльского района. «К огромной скорби, погиб мирный житель. Геннадию Васильевичу было 53 года», — говорится в сообщении. Хинштейн выразил соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее в Курской области пожилой мужчина упал с велосипеда и сломал ногу в попытке скрыться от беспилотника ВСУ.

