00:35, 2 июня 2026Мир

В Китае призвали к скорейшему разрешению конфликта на Украине политическим путем

Марина Совина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Постпред Китая при ООН Фу Цун призвал к скорейшему разрешению конфликта на Украине политическим путем. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат заявил, что единственным способом предотвратить эскалацию и не допустить инцидентов, аналогичных падению дрона в Румынии, является мирное урегулирование.

«Китай на протяжении долгого времени призывает к прекращению огня и боевых действий, продвигает мирные переговоры и содействует политическому урегулированию», — подчеркнул Фу Цун.

Он выразил надежду на скорейшее возобновление переговоров и стремление сторон к заключению мирного соглашения. Постпред КНР также надеется, что Москва и Киев серьезно отнесутся к озабоченностям друг друга в сфере безопасности. Китай, по его словам, готов совместно с международным сообществом играть конструктивную роль в поиске политического разрешения конфликта.

Ранее издание South China Morning Post сообщило, что президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине лично попросил китайского коллегу поговорить с президентом России Владимиром Путиным и убедить его вернуться за стол переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским.

