22:53, 1 июня 2026Интернет и СМИ

Трамп попросил Си Цзиньпина о связанной с Путиным услуге

SCMP: Трамп призвал Китай поговорить с Путиным и помочь завершить конфликт на Украине
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине лично попросил его об услуге, которая поможет завершить конфликт на Украине. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Согласно информации издания, американский лидер признал, что переговоры зашли в тупик, и попросил китайского коллегу поговорить с президентом России Владимиром Путиным и убедить его вернуться за стол переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским.

«Этот призыв отражал явную потребность Вашингтона привлечь Пекин к своим усилиям по прекращению войны», — говорится в материале.

Ранее Financial Times (FT) сообщал, что Си Цзиньпин вышел из себя на встрече с Трампом. Китайский лидер стал говорить громче и раздраженнее, обсуждая Японию, что вызвало удивление у американских чиновников.

