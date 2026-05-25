Си Цзиньпин вышел из себя на встрече с Трампом

FT: Си Цзиньпин раскритиковал премьера Японии Такаити во время саммита с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин раскритиковал премьер-министра Японии Санаэ Такаити из-за ремилитаризации страны во время саммита с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам семи человек, знакомых с ходом встречи в Пекине, Си Цзиньпин стал говорить громче и раздраженнее, обсуждая Японию. Это удивило американских чиновников, поскольку ранее эта тема не обсуждалась. Несколько человек заявили, что словесная атака Си Цзиньпина стала самой острой частью двухдневной встречи лидеров.

После того, как лидер КНР обрушился с критикой на Такаити и растущие расходы Японии на оборону, Трамп ответил, что Токио должен занять более решительную позицию в области безопасности из-за растущей угрозы со стороны Северной Кореи. Остается неясным, упомянул ли Трамп Китай в контексте безопасности Японии.

Бывший высокопоставленный чиновник Белого дома по делам Японии Кристофер Джонстон заявил, что «едкий подход» Си Цзиньпина к Японии и попытка использовать стремление Трампа к стабильным американо-китайским отношениям лишь подтвердили стремление Токио к самодостаточности в вопросах безопасности.

Посольство Китая в США не прокомментировало высказывания Си Цзиньпина, но заявило, что японские правые силы пытаются «пошатнуть... основы регионального мира».

«Япония должна в первую очередь обратить внимание на свою неправомерную риторику и действия в отношении Тайваня, прекратить безрассудную политику ремилитаризации, вернуться на правильный путь добрососедства, дружбы и мирного развития и завоевать доверие своих азиатских соседей и всего мира конкретными действиями», — добавили в посольстве.

13-15 мая состоялась поездка Трампа в Пекин. Во время визита он обсудил с Си Цзиньпином торговлю, Тайвань, Иран и украинский конфликт.