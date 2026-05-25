Памятник клещу Валере атаковали вандалы

Mash Batash: Памятник клещу Валере в Уфе атаковали неизвестные

В Уфе неизвестные атаковали памятник клещу Валере. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Batash.

По информации источника, в результате нападения вандалов у одного из самых маленьких памятников России сломалось только крепление к камню. Отмечается, что арт-объект, расположенный на улице Мустая Карима, пообещали в скором времени вернуть на место.

Местные жители в комментариях к публикации назвали атаковавших памятник быдлом. Некоторые из них усомнились в наличии порядочных жителей в городе. «Что вам клещ-то этот сделал?», «У нас, чтобы не сломали или не сперли, надо арт-объекты из железобетона весом в пару тонн делать», — сетуют пользователи.

Ранее сообщалось, что екатеринбургский памятник братьям Люмьер в клетке облили фекалиями.