Раскрыты данные американской разведки о местонахождении верховного лидера Ирана

CBS News: Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи скрывается в неизвестном месте

По данным американской разведки, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи скрывается в неизвестном месте, у него ограничен доступ к внешнему миру, а связь с ним возможна только через курьеров. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников.

По данным телеканала, иранские чиновники испытывают трудности с коммуникацией внутри собственной правительственной системы. Утверждается, что это главная причина, по которой детали потенциальной сделки с Ираном и ранее достигнутых соглашений появляются медленно.

Когда США направляют детали потенциального соглашения иранской стороне, трудности установления контакта с верховным лидером приводят к длительной задержке в получении ответа, заявили два чиновника.

Представитель Белого дома отказался комментировать разведданные о местонахождении верховного лидера и иранские методы связи.

Ранее газета Financial Times сообщила, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи здоров и продолжает контролировать ситуацию, однако меры безопасности вокруг него были усилены из-за угрозы возможного покушения со стороны Израиля. По словам иранских дипломатов, вокруг Хаменеи была выстроена специальная система управления с двумя координационными комитетами, в которые вошли военные, политики и бывшие чиновники.