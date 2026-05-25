11:34, 25 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на вопрос о войне дронов в рамках СВО

Колесник: Фронт в зоне СВО и атаки дронов — это общее пространство конфликта
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Фронт в зоне специальной военной операции (СВО) и атаки беспилотников — это общее пространство боевых действий, объяснил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на вопрос о войне дронов.

«Это единый фронт. Это все боевые действия. Есть общее пространство войны, и внутри этого пространства применяются все возможные варианты ведения боя. Если сухим языком, то и мы, и противник применяем оружие исходя из целесообразности», — заявил Колесник.

При этом депутат отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по мирным гражданам, в то время как Россия атакует только военную инфраструктуру.

«Для них цель оправдывает средства. Какая, правда, цель, мы не понимаем. Удары возмездия к ним прилетают гораздо более тяжелые. Они подрывают не только военную промышленность, но и дух вооруженных сил. И плюс это воздействие на западные умы. Там тоже вроде как говорят, что есть здравомыслящие люди. Сейчас уже они начинают задумываться после удара возмездия за террористическое действие против наших детей», — сообщил он.

Надо понимать, что они уже для себя убрали моральную составляющую, чего мы себе позволить не можем. Они же наносят удары, исходя из того, чтобы посеять панику. Логика террористов

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 24 на 25 мая сбили над регионами России 173 беспилотника ВСУ. Как сообщили в Министерстве обороны, под удар попали 14 российских регионов.

В свою очередь, губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В результате атаки пострадала женщина.

