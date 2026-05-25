Бывший футболист «Спартака» назвал разбитый Кубок России плохой приметой

Бывший футболист «Спартака» Бубнов назвал разбитый Кубок России плохой приметой

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов высказался об инциденте с разбитым футболистом красно-белых Пабло Солари Кубком России. Его слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на канал «Коммент.шоу» на платформе YouTube.

Бубнов отметил, что произошедшее считается плохой приметой. «Когда такое случается, значит, кубок незаслуженно выиграли», — заявил экс-игрок.

Бубнов отметил, что такую трактовку инцидента ему рассказал один футбольный человек. Бывший игрок не стал раскрывать его имени.

Инцидент с участием Солари произошел 24 мая после финального матча Кубка России, в котором «Спартак» в серии пенальти победил «Краснодар». Аргентинец взял в руки трофей и поднял его над головой. Нижняя часть Кубка отвалилась, упала на газон и разбилась вдребезги.