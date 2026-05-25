13:33, 25 мая 2026

Стрижки из 90-х вернутся в моду летом

Алина Гостева
Фото: Fred Prouser / Reuters

Редакторы журнала Vogue назвали пять коротких стрижек в стиле 1990-х годов, которые вернутся в моду летом 2026 года. Материал появился на сайте издания.

В грядущем сезоне вновь актуальным будет гладко уложенный с помощью геля и лака боб. Подобную прическу в прошлом, например, носила американская актриса Дрю Бэрримор, которая выбирала вариант с пробором посередине и рваными концами.

В то же время популярными окажутся взъерошенная пикси, как у артистки Вайноны Райдер в 1997 году, и объемная пикси, как у ее коллеги Холли Берри. Также в список вошла небрежно уложенная бикси (гибрид боба и писки), как у звезд Гвинет Пэлтроу и Кэмерон Диаз, и короткие кудрявые волосы, как у певицы Уитни Хьюстон.

В марте сообщалось, что пять причесок из 90-х вернулись в моду весной.

