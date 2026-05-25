Назван способ предотвратить почти половину случаев рака

Nat Med: Курение и употребление алкоголя являются причинами трети случаев рака

Почти 40 процентов случаев рака в мире связаны с факторами, которые можно изменить. К такому выводу пришли ученые из Международного агентства по изучению рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Исследователи проанализировали данные о 18,7 миллиона новых случаев рака в 185 странах. Выяснилось, что около 7,1 миллиона диагнозов были связаны с 30 модифицируемыми факторами риска. Главной причиной оказалось курение — с ним связали 15,1 процента всех случаев рака. На втором месте оказались инфекции, включая вирус папилломы человека и гепатиты, а на третьем — употребление алкоголя.

Ученые также выяснили, что почти половину предотвратимых случаев составляют рак легких, желудка и шейки матки. У мужчин доля связанных с образом жизни и внешними факторами опухолей оказалась значительно выше — 45,4 процента против 29,7 процента у женщин. Кроме того, исследование показало, что загрязнение воздуха, ожирение, недостаток физической активности и ультрафиолетовое излучение тоже заметно повышают риск развития рака.

Авторы работы подчеркнули, что многие случаи заболевания можно предотвратить не только за счет личных привычек, но и благодаря государственной политике: ограничению курения и алкоголя, вакцинации, улучшению экологии и развитию профилактических программ.

