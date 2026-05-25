«Я тебя сейчас придушу!» Ведущая «Играй, гармонь любимая!» ворвалась в пекарню и устроила скандал. Что об этом известно?

Ведущая программы «Играй, гармонь любимая!» на Первом канале Анастасия Заволокина вступила в конфликт с представителями находящейся в Ельце пекарни «Елецкая сдоба». Как заявили в компании, заслуженная артистка России устроила скандал в торговой точке: утверждается, что она кричала на сотрудников и угрожала им. Причиной стало недовольство Заволокиной тем, как к ней и ее съемочной группе отнеслись в пекарне. Ролики конфликта, опубликованные в соцсетях, стали вирусными, и пользователи потребовали призвать телеведущую к ответу. «Лента.ру» рассказывает, что произошло в елецкой пекарне.

Заволокина пригрозила придушить сотрудника пекарни

Как заявили в «Елецкой сдобе», представители передачи «Играй, гармонь любимая!» проводили съемки у пекарни. Утверждается, что в какой-то момент Заволокина зашла в заведение и принялась кричать на сотрудников.

Дверь пекарни распахивается — и влетает разъяренная женщина. Угадайте кто? Да, та самая ведущая. Она орет, размахивает руками, угрожает. Слова, которые летят в сторону сотрудников, — не просто грубость, а настоящие угрозы: "Убью! Задушу!" Она кидается на персонал. Люди в шоке пекарня «Елецкая сдоба»

На видео, опубликованном «Елецкой сдобой», видно, что телеведущая кричит на сотрудников пекарни. «Я привезла вам кучу людей, которые купили продукцию. А нас тут обосрали!» — возмущается она. Кроме того, Заволокина крикнула одному из оппонентов: «Успокоился! Я тебя придушу сейчас!»

В пекарне заявили, что Заволокина грубо себя повела с сотрудниками

По словам владелицы пекарни, конфликт возник из-за того, что сотрудники компании обслужили своего постоянного покупателя вперед представителей съемочной группы. Утверждается, что члены съемочной группы пожаловались на случившееся Заволокиной, после чего она принялась на повышенных тонах высказывать свое недовольство.

Ведущая «Играй, гармонь любимая!» также пригрозила пекарне снять репортаж и представить заведение с плохой стороны, заявили в компании. На видео конфликта Заволокина действительно рассказывает об инциденте на камеру. «Мы гости города (...), приехали, в восторге от города Ельца, чтобы всему миру рассказать, какой это прекрасный город. И здесь нас просто отвратительно встретили», — говорит ведущая.

Телеведущая осталась недовольна тем, что поклонница сняла ее на камеру

На поведение Заволокиной в Ельце также пожаловалась предпринимательница из Липецка под ником sidorova_pchela. В своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она рассказала, что встретила телеведущую (ее автор назвала «своей любимой Настей») во время прогулки по городу.

В ролике видно, как предпринимательница подошла к Заволокиной, снимая ее на видео. «Вот она, радость моя!» — сказала при этом автор видео. Телеведущая в ответ прикрылась рупором. «Не надо фотографировать, я не разрешала», — сказала она

«Вот так, господа, и разочаровывают наши кумиры в себе, вот такими вот выраженьицами. Ты публичный человек, почему бы тебя не снять?» — посетовала sidorova_pchela.

В соцсетях призвали Первый канал отреагировать на ситуацию

Ролик с конфликтом Заволокиной с сотрудниками пекарни собрал в Instagram более 13 тысяч комментариев. «Какое позорище», «Больше похожа на хабалку, чем на ведущую», «Ужасное поведение, звездная болезнь», «Как неприятно и противно, просто ужас», «Словно к себе домой пришла, еще и оскорбляет», — раскритиковали поведение ведущей пользователи.

Многие комментаторы также стали отмечать под видео аккаунт Первого канала и попросили его обратить внимание на произошедшее. Как указали пользователи, такое поведение ведущей недопустимо. Некоторые также призвали закрыть программу или же сменить ведущую.

Первый канал, это безобразное поведение вашей сотрудницы. Недопустимое отношение к персоналу пользовательница Instagram

На поведение ведущей «Играй, гармонь любимая!» жаловались и раньше

Заволокину и прежде обвиняли в грубом поведении на съемках «Играй, гармонь любимая!» Так, в 2006 году скандал возник после съемок в бурятском селе Бичура: как заявили журналисты, ведущая хамила и угрожала отменить свой концерт, на который съехались местные коллективы.

Настя отвратительно ведет себя. (...) Пришла, давай нервничать, говорила некрасивые слова: «Че вы так плохо хлопаете, че у вас тут у всех геморрой, что ли?» Думаете, приятно было?

жительницы Бичуры Надежда Петрова

Очевидцы утверждали, что телеведущая среди прочего устроила конфликт с одним из членов оргкомитета и назвала его «сволочью черноголовой». «Мы думали, Настя простая деревенская женщина, что все понимает, а она грубиянка нехорошая», — сказала одна из жительниц Бичуры.

В 2025 году о неоднозначном поведении ведущей народной программы заявила журналистка новосибирского издания, побывавшая на фестивале «Играй, гармонь!» Заволокина за кадром якобы срывалась на крик и спорила с операторами.