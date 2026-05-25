Трамп пообещал Ближнему Востоку могущество при одном условии

Трамп пообещал могущество Ближнему Востоку после подписания «Соглашений Авраама»

Президент США Дональд Трамп пообещал могущество и единство странам Ближнего Востока после подписания ими «Соглашений Авраама» о нормализации отношений с Израилем. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома рассказал, что в субботу, 23 мая, общался с лидерами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна.

«Я заявил, что после всей работы, проделанной Соединенными Штатами в попытках собрать воедино эту очень сложную головоломку, необходимо, чтобы все эти страны, как минимум, одновременно подписали "Соглашения Авраама"», — говорится в публикации.

Американский лидер допустил включение Ирана в будущее соглашение. По словам Трампа, это было бы «нечто особенное».

«Я настоятельно прошу все страны немедленно подписать "Соглашения Авраама", и если Иран подпишет соглашение со мной как президентом Соединенных Штатов Америки, для меня будет честью, если он также станет частью этой беспрецедентной мировой коалиции. Ближний Восток будет единым, могущественным и экономически сильным, как, возможно, ни один другой регион в мире!» — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что соглашение между Соединенными Штатами с Ираном либо будет «великим и значимым», либо его не будет вообще.