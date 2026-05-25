Минтранс допустил возможность езды мотоциклов по выделенным полосам

Глава Минтранса Никитин пообещал решить вопрос проезда байкеров по «выделенке»

Министерство транспорта РФ изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом глава ведомства Андрей Никитин заявил журналисту Александру Юнашеву. Видео их разговора опубликовано в Telegram-канале «Юнашев LIVE».

Никитин подчеркнул, что лично поддерживает данное предложение, так как сам является байкером. Однако при этом министр отметил, что данное решение требует тщательной проработки с точки зрения безопасности для всех участников дорожного движения. Рассматривать вопрос планируется комплексно, одновременно с определением статуса электровелосипедов и оптимальной организацией транспортных потоков, подытожил глава Минтранса.

