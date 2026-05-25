16:09, 25 мая 2026

Минтранс допустил возможность езды мотоциклов по выделенным полосам

Глава Минтранса Никитин пообещал решить вопрос проезда байкеров по «выделенке»
Марина Аверкина

Фото: DenysPop / Shutterstock / Fotodom

Министерство транспорта РФ изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом глава ведомства Андрей Никитин заявил журналисту Александру Юнашеву. Видео их разговора опубликовано в Telegram-канале «Юнашев LIVE».

Никитин подчеркнул, что лично поддерживает данное предложение, так как сам является байкером. Однако при этом министр отметил, что данное решение требует тщательной проработки с точки зрения безопасности для всех участников дорожного движения. Рассматривать вопрос планируется комплексно, одновременно с определением статуса электровелосипедов и оптимальной организацией транспортных потоков, подытожил глава Минтранса.

Ранее в Москве мотоциклист едва не лишился жизни в дорожном инциденте, который неожиданно закончился спокойным разговором. Двигаясь по Дмитровскому шоссе на зеленый сигнал светофора, он заметил, как прямо перед ним поперек полосы выезжает красный джип Suzuki. Чтобы избежать прямого столкновения, байкер резко изменил траекторию и на высокой скорости объехал внедорожник. Мотоциклист решил не оставлять ситуацию без реакции. Чуть отъехав, он остановился и дождался Suzuki.

