Минобороны рассказало о превращении Т-72 в САУ

МО России: Корректировка с БПЛА превращает танки в высокоточные САУ

Корректировка огня танков при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) превращает боевые машины группировки войск «Центр» в самоходные артиллерийские установки (САУ). Об этом рассказало Министерство обороны (МО) России, передает ТАСС.

Отмечается, что огонь танков корректируют подразделения войск беспилотных систем. «Расчеты обеспечивают высокую точность поражения целей, которые не находятся в прямой видимости экипажа. Это превращает современный танк, действующий из укрытия, в высокоточную артиллерийскую установку», — сообщило ведомство.

В Минобороны также рассказали, что экипаж танка Т-72 группировки войск «Центр» точечным огнем уничтожил пункт управления беспилотниками противника на добропольском направлении. После нескольких выстрелов танк отправился в укрытие.

Современные Т-72Б3М оснащены гладкоствольной пушкой 2А46М-5 калибра 125 миллиметров и современной системой управления огнем с многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У».

В феврале стало известно, что модернизированные Т-72Б3М получили дополнительную динамическую защиту, которую разместили на надгусеничных полках.