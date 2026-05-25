Курский школьник выиграл участие в параде перед Суперфиналом Кубка России

14-летний курский школьник вышел на поле в «Лужниках» перед финалом Кубка России

14-летний курский школьник Тимофей Михеев выиграл участие в параде перед Суперфиналом Кубка России и вышел на поле в «Лужниках» вместе с отцом. Об этом сообщает «КурскСити».

Уточняется, что розыгрыш проводил Российский футбольный союз в соцсетях. В подарок победитель и его отец получили билеты на матч и приняли участие в шествии рядом с игроками.

«Я занимаюсь футболом с пяти лет, на матчах "Спартака" уже бывал, но на Кубке — никогда. Когда узнал о выигрыше, был в школе, и это стало полной неожиданностью», — поделился Тимофей.

24 мая «Краснодар» проиграл «Спартаку» в финале Кубка России. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти оказались сильнее красно-белые.