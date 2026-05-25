Бывшего принца Эндрю заподозрили в домогательствах на скачках

Полиция заподозрила бывшего принца Эндрю в домогательствах на скачках в Аскоте

Полиция, расследующая дело бывшего принца Эндрю, изучает новое обвинение в неподобающем поведении в отношении женщины на королевских скачках в 2002 году. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент, по данным издания, произошел во время ежегодных пятидневных скачек в Аскоте в год Золотого юбилея королевы Елизаветы II. Представитель полиции Темз-Вэлли подтвердил, что расследование в отношении 66-летнего брата короля Карла III шире, чем считалось ранее, и включает возможные преступления против половой неприкосновенности. При этом не уточняется, в связи с чем Эндрю заподозрили в домогательствах — было ли заявление сделано в 2002 году или позднее.

В феврале Эндрю Маунтбаттен-Виндзор был арестован в свой день рождения по подозрению в должностном преступлении — разглашении конфиденциальной информации Джеффри Эпштейну за время работы спецпредставителем по торговле. Сам бывший принц все обвинения отрицает.

В середине мая полиция призвала свидетелей возможных преступлений против половой неприкосновенности, коррупции или мошенничества с участием принца обращаться за помощью. Помимо инцидента в Аскоте, также проверяется заявление женщины из США о том, что в 2010 году ее доставили в резиденцию Эндрю в Виндзоре с непристойными целями. Букингемский дворец ситуацию не комментирует, ссылаясь на продолжающееся расследование.

Ранее сообщалось, что на бывшего принца Эндрю напал мужчина в маске. Инцидент произошел 6 мая в районе королевского поместья Сандрингем.