Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:25, 25 мая 2026Из жизни

Бывшего принца Эндрю заподозрили в домогательствах на скачках

Полиция заподозрила бывшего принца Эндрю в домогательствах на скачках в Аскоте
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Alan Crowhurst / Getty Images

Полиция, расследующая дело бывшего принца Эндрю, изучает новое обвинение в неподобающем поведении в отношении женщины на королевских скачках в 2002 году. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент, по данным издания, произошел во время ежегодных пятидневных скачек в Аскоте в год Золотого юбилея королевы Елизаветы II. Представитель полиции Темз-Вэлли подтвердил, что расследование в отношении 66-летнего брата короля Карла III шире, чем считалось ранее, и включает возможные преступления против половой неприкосновенности. При этом не уточняется, в связи с чем Эндрю заподозрили в домогательствах — было ли заявление сделано в 2002 году или позднее.

В феврале Эндрю Маунтбаттен-Виндзор был арестован в свой день рождения по подозрению в должностном преступлении — разглашении конфиденциальной информации Джеффри Эпштейну за время работы спецпредставителем по торговле. Сам бывший принц все обвинения отрицает.

Материалы по теме:
Принцесса из Норвегии выходит замуж за шамана с Андромеды. Она говорит с ангелами, а он изгоняет злых духов из кинозвезд
Принцесса из Норвегии выходит замуж за шамана с Андромеды. Она говорит с ангелами, а он изгоняет злых духов из кинозвезд
2 сентября 2024
Русская девушка для брата короля Британии и секс-уик-энд принцессы. Что в файлах Эпштейна говорится о королевских семьях Европы?
Русская девушка для брата короля Британии и секс-уик-энд принцессы.Что в файлах Эпштейна говорится о королевских семьях Европы?
3 февраля 2026
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
Британского принца лишили титула за изнасилование.Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
31 октября 2025

В середине мая полиция призвала свидетелей возможных преступлений против половой неприкосновенности, коррупции или мошенничества с участием принца обращаться за помощью. Помимо инцидента в Аскоте, также проверяется заявление женщины из США о том, что в 2010 году ее доставили в резиденцию Эндрю в Виндзоре с непристойными целями. Букингемский дворец ситуацию не комментирует, ссылаясь на продолжающееся расследование.

Ранее сообщалось, что на бывшего принца Эндрю напал мужчина в маске. Инцидент произошел 6 мая в районе королевского поместья Сандрингем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине удар «Орешника» пересчитали в прилеты «Гераней»

    В Госдуме словом «довели» отреагировали на анонсированные удары по Украине

    В Госдуме назвали комфортные для бюджета цены на нефть

    Пашинян второй раз подаст в суд на арестованного российского бизнесмена

    Назван новый лидер премиального сегмента российского авторынка

    22-летний россиянин отобрал у студента часы за 100 тысяч рублей в центре города

    Волонтеры спасли потерявшуюся в лесу девочку благодаря кряканью

    Перечислены опаснейшие народные методы снятия зубной боли

    Создатель самого популярного в мире стейблкоина начнет работу с валютой Грузии

    Художник Платон Инфанте-Арана назвал «доставляющую особое мучение» архитектуру Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok