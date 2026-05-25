В Госдуме призвали вузы помогать студентам с арендой жилья

В Госдуме предложили вузам субсидировать аренду жилья студентам

Российским студентам могут компенсировать траты на аренду жилья за счет вузов. С таким предложением выступил зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. Его слова приводит NEWS.ru.

Как считает депутат, необходимо обязать вузы выделять обучающимся субсидии на аренду жилья. Также Панеш допускает компенсацию расходов на аренду за счет жилищных сертификатов. Такая льгота, по его мнению, должна быть предоставлена студентам очной формы обучения из малообеспеченных семей. Деньги парламентарий предлагает перечислять арендодателям напрямую, при этом договор найма должен заключаться официально.

По словам Панеша, в настоящий момент, оплачивая съемные квартиры, студенты гасят ипотеку арендодателей. В итоге «деньги не работают на развитие молодежи». При этом даже в крупнейших учебных заведениях России со стоимостью обучения по миллиону рублей в год места в общежитиях остаются в дефиците, а условия проживания не соответствуют элементарным нормам.

Панеш призывает запустить в рамках пилотного проекта строительство съемного жилья для студентов и молодых семей с льготной ставкой. Строительство будет вести государство или частный инвестор, а квартиры будут сдаваться по цене ниже рыночной. Кроме того, в России необходимо ввести административную ответственность за отказ в заселении студентов-очников из других городов, уверен депутат.

Ранее Панеш выступил с инициативой выдавать молодым семьям жилищные сертификаты на погашение первого взноса по ипотеке. Размер выплаты будет разниться в зависимости от количества детей.