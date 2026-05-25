Обнародованы новые подробности о найденном без признаков жизни под Липецком мужчине

Обнародованы новые подробности о найденном без признаков жизни под Липецком 42-летнем мужчине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона.
По его словам, у найденного мертвым в лесу под Липецком 42-летнего мужчины огнестрельные ранения.
Ранее сообщалось, что следователи проверяют версию о причастности 18-летнего юноши и его знакомого к расправе над 42-летним отцом под Липецком.
По предварительным данным, юноша порезал ножом отца после ссоры с ним.