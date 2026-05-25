МИД РФ объявил последовательные удары по объектам ВПК Украины

Министерство иностранных дел (МИД) России 25 мая выпустило заявление в связи с ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому населению РФ, в котором сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России будут наносить удары по центрам принятия решений и командным пунктам на Украине.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие профессионального колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Жертвами стали более 20 человек, более 60 пострадали. 24 мая ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине, применив ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон» и ударные беспилотники.

МИД назвал атаку ВСУ очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности Киева, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам и не останавливается перед хладнокровным убийством детей.

В заявлении подчеркивается, что президент Украины Владимир Зеленский, его команда и западные спонсоры показали всему миру грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права. «Налицо прямое попрание Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребенка 1989 года и ряда других значимых международных актов», — подчеркнули в МИД.

Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК (военно-промышленного комплекса. — Прим. «Ленты.ру») в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам заявление МИД России

МИД обратился к находящимся в Киеве иностранным гражданам

В своем заявлении российское ведомство обратилось к иностранным гражданам, которые находятся в украинской столице, и жителям города.

В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского заявление МИД России

В Госдуме отреагировали на анонсированные удары словом «довели»

Депутат Государственной Думы Андрей Колесник заявил, что ВС России будут наносить удары по Украине до тех пор, пока Запад не придет в чувство. Также он отметил, что не знает более миролюбивого министерства иностранных дел, чем российское.

Но раз уж наше Министерство иностранных дел анонсировало удары, значит, все, довели. Поэтому будут последовательные атаки, тяжелые, мощные, пока на Западе не придут в чувство те, кто управляет Зеленским и его шайкой Андрей Колесник депутат Госдумы

В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что сколько бы защиты ни было у ВСУ, российские ракетные системы преодолеют ее и нанесут противнику такой урон, от которого в скором времени нельзя будет оправиться.

Совфед анонсировал новые ответные удары

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия нанесла удар в ответ на атаку ВСУ на колледж в ЛНР и продолжит это делать.

Наше Министерство обороны дало соответствующий ответ и продолжит это делать. Виновные в этом злодеянии будут найдены и понесут суровое наказание, сколько бы ни прошло времени

Валентина Матвиенко спикер Совфеда

Запад обвинили в молчании после теракта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил западные страны в игнорировании теракта ВСУ в Старобельске. Он отметил, что «Запад пропустил этот жуткий террористический акт мимо ушей и мимо взоров».

Глава МИД обратил внимание, что Москва привлекла к освещению событий максимальное число журналистов. Он подчеркнул, что западные коллеги отказались приехать на место: кто-то ушел в отпуск, а кому-то запретило правительство.

Лавров также раскритиковал призывы Запада осуждать РФ и решать конфликт на основе принципа территориальной целостности Украины. Этот принцип является лишь одним из многих в Уставе Организации Объединенных Наций, уточнил он.