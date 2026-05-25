20:14, 25 мая 2026Бывший СССР

На Украине объяснили причину ударов ВС России по Киеву

ВС России бьют по Киеву из-за центров принятия решений и дефицита ракет к ПВО
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России бьют по Киеву из-за нахождения в нем центров принятия решений и крупных оборонных производств. Об этом пишет украинский Telegram-канал «Политика Страны».

«Киев — крупнейший промышленный и логистический центр. В нем много оборонных производств. Также здесь находится военно-политическое руководство страны и те самые "центры принятия решений"», — говорится в публикации.

Отмечается, что армия РФ стала активнее наносить удары по Киеву также из-за обострившегося дефицита ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО) у Вооруженных сил Украины. Еще одной причиной, уточняет издание, является ответ украинским властям на удары по инфраструктуре на территории России.

Ранее Москва анонсировала удары по центрам принятия решений на Украине. Соответствующее заявление сделали в МИД страны.

