20:45, 25 мая 2026

Слон проиграл в драке с сородичем и раздавил 33-летнюю женщину

Юлия Юткина
Фото: Miroslav Srb / Shutterstock / Fotodom

В Индии 33-летняя туристка стала жертвой проигравшего в драке слона. Об этом сообщает Press Trust of India.

Туласи вместе с мужем и маленькой дочерью приехала в штат Карнатака из Тамилнада. Семья стояла у реки и наблюдала за купанием дрессированных слонов. Вдруг, как пишет Times of India, два их них — Канджан и Мартанда — напали друг на друга. Драку никак не могли остановить.

В конце концов Канджану удалось победить более слабого сородича. Мартанда потерял равновесие, упал на Туласи и насмерть раздавил ее. Муж смог в последний момент отпрыгнуть от падающей слонихи, схватив дочь. Помочь Туласи он уже не успел.

Как отмечает The Sun, Мартанды не стало на следующий день. 34-летняя слониха получила слишком серьезные травмы.

Ранее сообщалось, что в Индии дикий слон растерзал 35-летнего мужчину и тяжело ранил пожилую женщину. Полиция проводит расследование обстоятельств трагедии и выясняет возможные причины агрессивного поведения животного.

