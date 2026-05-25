21:20, 25 мая 2026

Лавров в разговоре с Рубио раскрыл планы ВС России на Киев

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл планы ВС РФ относительно ударов по украинской столице. Об этом он заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Марком Рубио, говорится в сообщении МИД РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства по поручению президента Владимира Путина передал американской стороне, что ВС РФ приступают к системным ударам по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящимся в Киеве. Это станет ответом Москвы на удары ВСУ, направленные против мирного населения и гражданских объектов на территории России.

Также Лавров обратил внимание Рубио на рекомендацию обеспечить эвакуировацию американского персонала из столицы Украины.

Ранее издание «Страна» сообщило, что российские войска бьют по Киеву из-за нахождения в нем центров принятия решений и крупных оборонных производств. Отмечается, что атаки стали куда более активными из-за дефицита ракет для систем ПВО у ВСУ.

