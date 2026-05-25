Опубликовано видео мощного уничтожения живой силы ВСУ дроном

Опубликованы кадры боевой работы подразделений беспилотной авиации 3-го армейского корпуса (АК) Южной группировки войск. Их разместил Telegram-канал «Рядовой на передовой».

В ходе свободной охоты операторы выявили укрытие, в котором находился личный состав 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении. После обнаружения цели дроноводы нанесли по ней огневое поражение. Укрытие с украинскими военнослужащими уничтожено.

До этого был запечатлен удар по пункту временной дислокации, который использовался украинскими силами для размещения личного состава и оборудованных огневых позиций.