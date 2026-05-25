Украине назвали главное условие для вступления в ЕС

Фицо: Если Украина хочет в ЕС, то она должна пойти на уступки ради мира

Если Украина хочет в Европейский союз (ЕС), то она должна «пойти на уступки ради мира», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, Киев не может рассчитывать на ускоренное вступление в союз. «Уже в третий или четвертый раз повторю: Украина не может обойти тех, кто уже очень хорошо подготовлен к вступлению, — Черногорию, Албанию, Сербию», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в Европейском союзе и призывает блок рассмотреть этот вопрос. В этом случае Киев будет участвовать в заседаниях ЕС, но не будет иметь права голоса.