ВС России нанесли мощные удары баллистическими ракетами по Одессе

Вооруженные силы (ВС) России нанесли мощные удары ракетами по Одессе. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«По объекту врага нанесен ракетный удар», — говорится в сообщении. Мониторинговые ресурсы Украины, в свою очередь, сообщают о пусках баллистических ракет из Крыма.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов высказал, что России необходимо наносить удары по объектам военной инфраструктуры Латвии и Украины, чтобы сорвать планы угрожавшего Москве президента Украины Владимира Зеленского.