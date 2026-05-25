Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:26, 25 мая 2026Мир

Жители европейской страны пожаловались на украинских беженцев

Reuters: В Чехии ужесточат правила помощи украинским беженцам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Radek Kozák / Unsplash

В Чехии могут ужесточить правила помощи украинским беженцам из-за недовольства местных жителей. Об этом сообщает Reuters.

По мнению некоторых граждан страны, украинцы получают слишком много льгот и преимуществ. На этом фоне власти Чехии уже одобрили поправки. В частности, планируется лишить выплат тех украинцев, которые фактически не живут в стране постоянно, а также отменить льготу для автомобилей — их снова обяжут проходить техосмотр.

Ранее стало известно, что власти Ирландии задумались о прекращении помощи беженцам с Украины. По словам замминистра юстиции, внутренних дел и миграции Колма Брофи, с августа Дублин начнет постепенное сворачивание государственной программы по размещению украинских беженцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пожаловался на США после предупреждения Москвы

    Знаменитый политик-карлик оказался 15-летним подростком

    У iPhone 17 нашли неустранимые проблемы

    Мужчина погиб при атаке ВСУ на Энергодар

    В США заявили об отчаянном поведении администрации Трампа из-за Китая

    В Киеве пообещали «очень сильно бить в ответ»

    Полянский резко прокомментировал ответ ОБСЕ на удар ВСУ по колледжу

    Минск отреагировал на поездку Тихановской в Киев

    На Западе назвали удар ВСУ по Старобельску пересечением красной линии

    Шубенков ответил на вопрос об участии в «Олимпиаде на стероидах»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok