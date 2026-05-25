Жители европейской страны пожаловались на украинских беженцев

Reuters: В Чехии ужесточат правила помощи украинским беженцам

В Чехии могут ужесточить правила помощи украинским беженцам из-за недовольства местных жителей. Об этом сообщает Reuters.

По мнению некоторых граждан страны, украинцы получают слишком много льгот и преимуществ. На этом фоне власти Чехии уже одобрили поправки. В частности, планируется лишить выплат тех украинцев, которые фактически не живут в стране постоянно, а также отменить льготу для автомобилей — их снова обяжут проходить техосмотр.

Ранее стало известно, что власти Ирландии задумались о прекращении помощи беженцам с Украины. По словам замминистра юстиции, внутренних дел и миграции Колма Брофи, с августа Дублин начнет постепенное сворачивание государственной программы по размещению украинских беженцев.