Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал предупреждение Министерства иностранных дел (МИД) России об атаках по центрам принятия решений на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударом по Старобельску пересекли красную линию.
Ранее в МИД сообщили, что ВС РФ в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве.
22 мая ВСУ атаковали профессиональный колледж Луганского педагогического университета в Старобельске. 24 мая ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине.