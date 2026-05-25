Журналист Боуз назвал удар ВСУ по Старобельску пересечением красной линии

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал предупреждение Министерства иностранных дел (МИД) России об атаках по центрам принятия решений на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударом по Старобельску пересекли красную линию.

Ранее в МИД сообщили, что ВС РФ в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве.

22 мая ВСУ атаковали профессиональный колледж Луганского педагогического университета в Старобельске. 24 мая ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине.