Политик-карлик Махмуд Садис Буба из Нигерии оказался 15-летним подростком

В Нигерии знаменитый политик-карлик оказался 15-летним подростком и снялся с выборов в парламент. Об этом сообщает Daily Star.

Махмуд Садис Буба обрел сенсационную славу, так как выглядел как восьмилетний ребенок. Он утверждал, что страдает карликовостью, но на самом деле ему 30 лет. Буба баллотировался в Национальную ассамблею Нигерии от партии «Всеобщий прогрессивный конгресс» и подчеркивал, что нисколько не стесняется своей физиологической особенности. По его словам, он гордится быть таким, каким его создал Бог. «Дело не во мне, дело в людях. Люди призвали меня служить им, и я буду служить», — заявил он в одном из предвыборных обращений.

Однако вскоре некий человек, назвавшийся старшим братом Бубы, выложил в сеть фото его паспорта. Из документа следует, что политик родился 27 августа 2010 года. Бывший учитель Бубы также подтвердил, что он еще подросток. В итоге юноша снял свою кандидатуру с выборов. В своем официальном заявлении он не признался в подлоге, а причиной случившегося назвал решение руководства партии.

