Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 26 мая 2026Из жизни

Знаменитый политик-карлик оказался 15-летним подростком

Политик-карлик Махмуд Садис Буба из Нигерии оказался 15-летним подростком
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Adekunle Ajayi / NurPhoto via Getty Images

В Нигерии знаменитый политик-карлик оказался 15-летним подростком и снялся с выборов в парламент. Об этом сообщает Daily Star.

Махмуд Садис Буба обрел сенсационную славу, так как выглядел как восьмилетний ребенок. Он утверждал, что страдает карликовостью, но на самом деле ему 30 лет. Буба баллотировался в Национальную ассамблею Нигерии от партии «Всеобщий прогрессивный конгресс» и подчеркивал, что нисколько не стесняется своей физиологической особенности. По его словам, он гордится быть таким, каким его создал Бог. «Дело не во мне, дело в людях. Люди призвали меня служить им, и я буду служить», — заявил он в одном из предвыборных обращений.

Однако вскоре некий человек, назвавшийся старшим братом Бубы, выложил в сеть фото его паспорта. Из документа следует, что политик родился 27 августа 2010 года. Бывший учитель Бубы также подтвердил, что он еще подросток. В итоге юноша снял свою кандидатуру с выборов. В своем официальном заявлении он не признался в подлоге, а причиной случившегося назвал решение руководства партии.

Материалы по теме:
«Очень загадочная история» Самый странный авантюрист США притворялся агентом ЦРУ и убивал людей. Но никто не понял зачем
«Очень загадочная история»Самый странный авантюрист США притворялся агентом ЦРУ и убивал людей. Но никто не понял зачем
25 октября 2022
«Он думал, что просто развлекается» Как эксцентричный аристократ устроил дуэль на ягодицах и стал отпетым преступником
«Он думал, что просто развлекается»Как эксцентричный аристократ устроил дуэль на ягодицах и стал отпетым преступником
5 декабря 2021

Ранее в Великобритании депутат партии Reform UK сложил полномочия после того, как журналисты раскрыли его вторую карьеру. Оказалось, что политик работал порноактером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пожаловался на США после предупреждения Москвы

    В МИД назвали условие контактов между Россией и Евросоюзом

    Россиян предупредили о мошенничестве под видом знакомств

    Знаменитый политик-карлик оказался 15-летним подростком

    У iPhone 17 нашли неустранимые проблемы

    Реставрацию исторического здания ансамбля «Станция Ховрино» завершили

    Мужчина погиб при атаке ВСУ на Энергодар

    В США заявили об отчаянном поведении администрации Трампа из-за Китая

    В Киеве пообещали «очень сильно бить в ответ»

    Полянский резко прокомментировал ответ ОБСЕ на удар ВСУ по колледжу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok