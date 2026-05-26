01:31, 26 мая 2026Мир

Болгарский депутат назвал огромную ошибку Софии по Украине

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Болгария поставила Украине много оружия, это огромная ошибка. Об этом заявил депутат болгарского парламента от партии «Возрождение» Ангел Георгиев в беседе с ТАСС.

«Мы отдали много болгарского оружия Украине. И это огромная ошибка. Огромная ошибка, потому что мы не должны были этого делать», — назвал депутат ошибку Софии.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа допустила ошибку, отказавшись от переговоров с Россией в начале специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что Брюссель упустил шанс стать участником переговоров, так как Москва не заинтересована в контакте.

