США ударили по Ирану

CENTCOM подтвердило нанесение ударов США на юге Ирана

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило телеканалу Fox News, что американские военные нанесли удары на юге Ирана.

Как заявил представитель командования, действия предприняты в целях самообороны для защиты американских военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил.

«Среди целей были позиции для запуска ракет и иранские катера, пытавшиеся установить мины», — приводит слова представителя CENTCOM в соцсети X журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.

Ранее сообщалось, что соглашение между Соединенными Штатами с Ираном либо будет великим и значимым, либо его не будет. Об этом заявил Дональд Трамп. Он добавил, что члены Демократической партии США «ничего не знают» о будущей сделке с Ираном, а также раскритиковал членов Республиканской партии сенатора Тома Тиллиса, сенатора Билла Кэссиди и члена Палаты представителей США Томаса Масси.