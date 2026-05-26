02:52, 26 мая 2026Мир

Глава Еврокомиссии была в ярости из-за запрета пропаганды ЛГБТ в школах Болгарии
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Luis Barron / Global Look Press

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пришла в ярость из-за запрета пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в школах и детских садах в Болгарии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата болгарского парламента Ангела Георгиева.

Георгиев подчеркнул, что это навязывание фальшивых ценностей. Поэтому его партия «Возрождение» предложила закон о запрете пропаганды ЛГБТ, и он был принят.

«Урсула фон дер Ляйен была в ярости, но все люди были против этой пропаганды», — добавил парламентарий.

Другие болгарские партии, по словам Георгиева, были просто вынуждены поддержать данный закон, несмотря на свою евроатлантическую ориентацию, так как общество было за него.

В свою очередь западные волонтеры решили увеличить число поставок в Вооруженные силы Украины (ВСУ) брошюр с пропагандой однополых браков и ЛГБТ-сообщества.

