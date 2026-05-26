Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:56, 26 мая 2026Экономика

Песков назвал условие сохранения низкой цены на газ для Армении

Песков: Вступление Армении в ЕС лишит ее выгодного сотрудничества
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал заявления армянского руководства о привлекательной льготной цене на российский газ. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что такой режим действует для партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Если Ереван решит покинуть ЕАЭС, цена на газ для Армении может начать формироваться на рыночной основе.

«Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо — ближайшим союзникам и партнерам», — подчеркнул Песков, добавив, что подобный льготный режим «невозможен для участников иных интеграций», в частности для Евросоюза.

На прошлой неделе Роспотребнадзор приостановил реализацию на территории России ряда наименований алкогольной продукции из Армении и партий минеральной воды «Джермук». Между тем Россельхознадзор запретил ввоз из республики цветочной продукции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ноябрь 2026-го». Зеленский назвал срок завершения конфликта с Россией и озвучил условие

    В Москве запустят 25 новых уникальных производств

    На Украине призвали серьезно отнестись к предупреждению России

    Тревел-блогерша съездила в Сочи и раскрыла траты на отдых в курортном городе

    Самолет с главой МО Британии испытал трудности у российской границы

    В России объяснили нежелание Европы одобрять кандидатуру Шредера для переговоров

    Женщина похудела на 64 килограмма и пожаловалась на проблемы с сексом

    Мужчина удивил секс-эксперта способностью достигать оргазма только при одном условии

    Власти одной страны ЕС задумались над полным снятием санкций с России

    Песков назвал условие сохранения низкой цены на газ для Армении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok