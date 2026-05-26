Песков назвал условие сохранения низкой цены на газ для Армении

Песков: Вступление Армении в ЕС лишит ее выгодного сотрудничества

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал заявления армянского руководства о привлекательной льготной цене на российский газ. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что такой режим действует для партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Если Ереван решит покинуть ЕАЭС, цена на газ для Армении может начать формироваться на рыночной основе.

«Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо — ближайшим союзникам и партнерам», — подчеркнул Песков, добавив, что подобный льготный режим «невозможен для участников иных интеграций», в частности для Евросоюза.

На прошлой неделе Роспотребнадзор приостановил реализацию на территории России ряда наименований алкогольной продукции из Армении и партий минеральной воды «Джермук». Между тем Россельхознадзор запретил ввоз из республики цветочной продукции.