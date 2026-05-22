19:06, 22 мая 2026Экономика

Россия полностью остановила оборот минеральной воды бренда из Армении

Роспотребнадзор полностью остановил импорт и продажу минеральной воды «Джермук»
Дмитрий Воронин

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Роспотребнадзор с 22 мая полностью остановил ввоз и продажу на территории России минеральной воды «Джермук», в которой, согласно сообщению ведомства, было выявлено превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов.

Около месяца назад, 28 апреля, стало известно, что такие меры коснулись ряда партий продукции ЗАО «Джермук Групп», теперь же их действие распространили на все объемы выпущенного под этим брендом напитка.

Отмечается, что речь идет о временной санитарной мере и соответствующие уведомления уже направлены в том числе в Евразийскую экономическую комиссию.

«Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья», — подчеркнули в Роспотребнадзоре, уточнив, что cитуация с оборотом минеральной воды «Джермук» остается на контроле.

Также с 22 мая Россельхознадзор временно ограничил ввоз цветов из Армении. По словам главы ведомства Сергея Данкверта, вопросы у отечественных специалистов есть и по ситуации с овощами и фруктами из этой страны. Он пояснил, что сейчас проводится дополнительная проверка поставщиков, уточняются гарантии безопасности продукции.

