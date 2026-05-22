Россельхознадзор заявил о проблемах с овощами и фруктами из Армении

17:35, 22 мая 2026

Глава Россельхознадзора заявил о проблемах с овощами и фруктами из Армении
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: GTW / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Россельхознадзор сообщил о проблемах с поставками овощей и фруктов из Армении. Как заявил в эфире канала «Россия 24» глава ведомства Сергей Данкверт, вопросы у специалистов теперь возникают не только к цветочной продукции.

«Вопрос в том, что у нас проблемные не только цветы. У нас и с овощами и фруктами [также возникают проблемы]», — заявил он.

Он пояснил, что сейчас ведомство проводит дополнительную проверку поставщиков и занимается уточнением гарантий безопасности продукции. По словам Данкверта, ранее часть предприятий была допущена к поставкам под гарантии контролирующих органов, однако на практике этого оказалось недостаточно.

В Россельхознадзоре отметили, что российские инспекторы уже работают на месте и продолжают проверку тепличных хозяйств. После завершения инспекции ведомство примет дальнейшие решения.

С 22 мая Россия временно ограничила ввоз цветов из Армении. Меры будут действовать до окончания проверок и анализа результатов. В ведомстве объяснили решение необходимостью защитить рынок от карантинной продукции.

При этом аналитики отмечают, что российский рынок является ключевым для армянских экспортеров цветов. По данным статистики, более 90 процентов поставок этой продукции приходится именно на Россию. В прошлом году объем экспорта армянских цветов в РФ оценивался примерно в 46 миллионов долларов.

